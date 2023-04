Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses avati skulptuurinäitus "Kahekõne"

Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses on kuu lõpuni avatud kujurite ühenduse ja kõrgema kunstikooli Pallas skulptuuriosakonna ühisnäitus "Kahekõne", kus Pallasega seotud kujurite ühenduse liikmete looming astub dialoogi üliõpilaste teostega.

Kõrgema kunstikooli Pallas skulptuuriosakonna kolmanda kursuse üliõpilane Helli Aas tõi näitusele skulptuuri, mis kujutab tantsuansambli Leigarid asutajat, folklorist Kristjan Toropit.

Aas sõnas, et idee Leigarite asutajast skulptuur teha tõukus isiklikest sidemetest. "Ma olen sünnist saati leigar olnud ja minu vanemad kohtusid Leigarite trennides," selgitas ta.

Pallases korraldati õppejõudude ja üliõpilaste ühiseid ülesastumisi juba sada aastat tagasi. Seekordsel näitusel osalevad skulptorid Elo Liiv, Villu Jaanisoo, Leena Kuutma, Paul Mänd, Terje Ojaver ja Berit Talpsepp-Jaanisoo ning üliõpilased, kelle nimi ja looming alles ootavad avastamist.

Pallase õppejõud ja näituse kuraator Leena Kuutma sõnas, et väljapanekul saab näha nii portreeskulptuure kui ka videolahendusi. "See on täiesti seinast seina, aga kindlasti pigem kaasaegse võtmega installatsiooninäitus," lausus ta.