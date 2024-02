Soome kultuurirahastu tunnustas skulptor Villu Jaanisood

Villu Jaanisoo on muuhulgas töötanud Helsingi Kunstiülikooli kunstiakadeemia skulptuuriprofessorina, ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia 1989. aastal. Skulptorina on Jaanisoo toonud traditsiooniliste materjalide nagu kivi, pronks ja teras kõrvale taaskasutusmaterjale, näiteks kasutatud autorehve, mida saab näha Kumu fuajees töös Toolid (2001).

Avalikus ruumis asuvad teosed on muuhulgas Helsingi Kalasadama Laanenäär (2016) või Helsingi Kunstimuuseumi HAM sissekäigu kohal olev Kajakas (2018). Jaanisoo viimased avalikud tööd on Minna Canthi ja Maria Jotuni portreed Kuopio linnateatri aulas (2023)

.Teised kaks auhinnasaajat olid näitekirjanik, lavastaja ja dramaturg Heini Junkkaala ja kvanttehnoloogia uurija, professor Jukka Pekola.