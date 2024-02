Villu Jaanisoo toolid sõitsid Pariisi veebruari alguses. Üks tool kaalub 450 kilo ja selleks, et need Kumu uksest välja saada, läks tarvis kuute meest. Kuigi Kumult soovitakse sageli kunstiteoseid laenata, oli see pakkumine muuseumi jaoks eksklusiivne.

Kumu direktor Kadi Polli selgitas, et kogu Acne Studiose Pariisi moenädalal presenteeritud kollektsioon lähtub Villu Jaanisoo rehvitoolide esteetikast. "Nad olid väga kogenud partnerid, kes said väga hästi aru, mida kunsti laenamine, nende toolide transport ja hoiustamine tähendab. Selles mõttes oli tegemist ideaalse koostööga," kiitis Polli moemaja.

Villu Jaanisoo toolid on Kumus alates 2006. aastast ja on külastajate seas ülipopulaarsed – nende otsa on rohkelt ronitud ja veel rohkem on rehvidest toolidega pilte tehtud. Ka eilsel moesõul jõudsid toolid väga paljudele fotodele.

Villu Jaanisoo rehvidest valminud toolid jõudsid Kumust Pariisi moenädalale Autor/allikas: Reuters / Scanpix

Moemaja tegi Jaanisoo toolide järgi ka tumbad, mille peale külalised istuda said. "Kuna selle kummi otsas on siin peaaegu 20 aastat ronitud, on sel spetsiifiline läige. Nad üritasid seda teksapüksist hõõrutud autokummi läiget ka nende tumbade peal järgi teha," selgitas Polli.

Moeeksperdi Aljona Eesmaa sõnul on skandinaavia bränd Acne Studios ka eestlastele tuttav. Juba see, et Acne Studios on Pariisi moenädalale jõudnud, näitab tema sõnul, et tegu on suure ja mõjuka brändiga.

"See on väga suur ja väga äge asi. Veel ägedam on, et Acne Studios võttis ja pühendas sellele sotsiaalmeedias eraldi postituse, nad tõid välja, kelle teosed need on, sellise kaliibriga brändid tihti peale ei tee seda," rõõmustas Eesmaa.

Villu Jaanisoo toolid jõuavad kodumuuseumisse tagasi pühapäevaks.