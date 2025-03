Raplas toimub seitsmendat korda Naiste Ööde filmifestival

Pimedate Ööde filmifestivali sõsarfestival Naiste Ööde filmifestival (NÖFF) toimub Raplas ja Märjamaal 7.- 9. märtsil.

Iga aastaga on aina keerukam mõtestada, kes on naine ja kes on mees. Piirid hägustuvad, arusaamad muutuvad. Mida tähendab olla naine? Kas naine on naine üksnes võrdluses mehega? Kas naine ja mees on vastandid? Selleks, et mõista paremini üht nähtust, on vaja seda kõrvutada teisega.

NÖFF alustab Frida Kempffi tõsielul põhineva filmiga "Rootsi torpeedo", mis tõstab esile pikamaaujuja Sally Baueri, kes ujus esimese naisena üle La Manche`i väina.

Dokumentaalfilmis "Täiuslik tugi" on jäädvustatud naiste intiimsemad ülestunnistused rinnahoidjate otsingutel. Iisraelist tuleb filmi esitlema režissöör Michael Cohen. Enne filmi linastust teeb Malle Pajula lühikese ettekande eesti naiste aluspesu ajaloost.

Vaatajateni jõuab Zara Zerny dokumentaalfilm "Armastuse kaja", milles arutletakse leina ja armastuse teemadel. Filmis räägivad oma lugusid üheksa üle 80 aasta vanust meest ja naist.

Armastusest jutustab vaatajatele ka Eva Kübara eelmise aasta PÖFF-il esilinastunud film "Minu kallimad", milles lahatakse polüamoorseid suhteid kolme paari näitel. Pärast filmi vaatamist vestleb režissööriga Greta Roosaar.

Taas toimub ka Eesti lühidokumentaalfilmide seanss, mida modereerib Mirjam Matiisen. Näha saab nelja filmi ja vesteldakse ka autoritega.

Vaatajate ette jõuavad Ülo Pikkovi "Õmblusmasin", Ruta Pakalne "Ma lubasin ta välja", Selma Sirini "Olemise ristteel" ja Eva Kübara "Hilda Ha. Võrgust väljas".

Homoseksuaalsusest ja religioonist jutustab Nir Bergmani psühholoogiline draama "Pink Lady", mis viib meid judaismi õigeusu keskkonda. Seksuaalsuse ja erootikaga jätkab Natálie Císarovská ja Aneta Honzková film "Tema keha", mis on julge tõsieluline portreelugu naise pühendumisest oma kehale. Kui selgroovigastus hävitab Tšehhi vettehüppaja olümpiaunistuse, saab temast pornonäitleja.

Vaatamata ei jää ka juba traditsiooniks kujunenud Cannes Lions She Showcase. Seansi jooksul saab näha reklaame, mis puudutavad naisi, teevad ühiskonnas peidetu nähtavaks, kutsuvad üles soolisele võrdõiguslikkusele, kujutavad naisi võimestavas võtmes või on naiste loodud. Seanssi modereerib Cannes Lions Festival of Creativity Eesti esindaja Marika Jahilo.

Viimasena linastub Guillaume Nicloux ajalooline kostüümidraama "Taevalik Sarah Bernhardt", mis jutustab suure lavanäitleja elu kahest erinevast perioodist. Uuritakse tema kirglikke suhteid näitleja Lucien Guitryga.

Filmide vahel esitleb kirjanik Lilli Luuk Märjamaal oma värsket ja kõrgelt tunnustatud teost "Ööema" ning avatakse mitu kunstinäitust.

Rapla Rütmani galeriis saab näha Lauri Lesta tarbimisühiskonnast inspireeritud heliinstallatsiooni "Kvartett", Rapla kino Trepigaleriisse riputatakse üles moefotograaf Indrek Arula fotonäitus "Mustvalged inglid" ning Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses esitletakse Matti Tapio Vainio teoseid, mis puudutavad naiseks ja meheks olemise tähendust ühiskonnas.

Festivali avamisel antakse traditsiooniliselt üle ühele Eesti filminaisele Leida Laiuse mälestusauhind.