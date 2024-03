Raplas algas Naiste Ööde Filmifestival NÖFF

Kuigi kuues NÖFF avati 8. märtsi õhtul Rapla kino saalis, algas festivaliga kaasnev kultuuriprogramm juba 7. märtsil. Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses avati rohke publiku silme all klaasikunstnike Kati Kerstna ja Kai Koppeli ning nende saksa kolleegi Simone Fezeri näitus "Konflatsioonid".

"Sellel on tegelikult mitu tähendust, aga meie jaoks on ta eelkõige selline koostegemine, kokkusaamine," ütles klaasikunstnik Kati Kerstna.

Kati Kerstna ja Kai Koppeli kõrval kaasati näitusele Saksamaalt pärit klaasi-, installatsiooni- ning videokunstnik Simone Fezer.

"Me oleme koostööd teinud Haapsalu klaasipäevade raames, ta on meil käinud seal osalemas, käinud aitamas klaasi puhuda. Me oleme seal koos teinud tegelikult palju näituseid," ütles Kerstna.

Väljas on kolme kunstniku värske looming, kuid Kati Kerstna jätkab oma üleelusuuruste lehtklaasist putukate sarja.

Klaasikunstnike Kati Kerstna, Kai Koppeli ja Simone Fezeri näitus Konflatsioonid Autor/allikas: Olev Kenk

"Minu mõte ongi see, et kõikide vähemuste ja kõikide asjade eest ollakse, aga putukad on need, kes tegelikult hoiavad meie planeeti püsti mingis mõttes ja nende eest ei räägi keegi ja mina nüüd siis räägin," lisas Kerstna.

Kolme klaasikunstniku näitus on osa NÖFF-i kultuuriprogrammist, kuid ka festivali seekordne filmikava on üsna mahukas.

"Meil on viis täispikka mängufilmi, mitmeid dokumentaalfilme, ka välismaiseid dokumentaalfilme ja Eesti lühifilmide seanss. 8. märtsil toimub festivali avamine ja väike tseremoonia, kus kuulutame välja Leida Laiuse auhinna saaja nagu igal aastal. Avafilmiks on Tšehhi-Prantsuse draamafilm "Lõpmatu suve sündroom," ütles NÖFF-i peakorraldaja Katrin Klaebo.

Kuues Rapla NÖFF lõpeb 9. märtsil.