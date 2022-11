Tunnustatud klaasikunstniku tiitli pälvis Kati Kerstna

Keerukatele koroona-aastatele 2020 ja 2021 tagasi vaadates valis ühendus aunimetuse nominentideks Merle Kannuse, Kati Kerstna ja Rait Präätsa.

Võitja kuulutati välja kolme nominendi ühisnäituse "Empiiria" avamisel 2. novembril Okapi galeriis. "Laureaadiks osutunud Kati Kerstna looming on mõjus ja afektiivne. Tema sotsiaalselt tundlikud tööd tõstatavad mitmeid olulisi tänapäevaseid teemasid, näiteks haakub tema viimaste aastate looming meie ühiskonda painava keskkonnakriisiga. Viimasel ajal on ta tegelenud süsteemselt käe/peopesa-motiiviga, mis on üks leidlik kujund, sest see on avatud korraga vastandlikele lugemisviisidele. Kerstna käed viitavad üheltpoolt hoidmisele, hellitamisele (a´ la ema soojad käed või loodushoid), aga teisipidi on need rabedad, kohmakad, saamatud, üleelusuuruses käed. Nagu ka meie inimkonnana oleme küll teadlikud näiteks liikide hävimisest, kuid siiski saamatud looduslikku mitmekesisust säilitama. Kerstna kombineerib oskuslikult klaasi, valgust, heli ja teisi materjale. Lisaks on erakordselt tänuväärne Kerstna töö näituste korraldaja ja kuraatorina, klaasikunsti populariseerijana," kirjeldas žüriiliige Karin Vicente.



Žüriisse kuulusid sel korral Karin Vicente (kunstiteadlane, Adamson-Ericu muuseumi programmijuht-kuraator), Anneli Porri (kunstiteadlane, kunstikriitik, pedagoog), Elo Liiv (skulptor, installatsioonikunstnik, pedagoog), Tiina Sarapu (klaasikunstnik) ja Urmas Puhkan (keraamik, Eesti Kunstiakadeemia professor).

2022. aasta on kuulutatud ka rahvusvaheliseks klaasiaastaks.