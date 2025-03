Leida Laiuse auhinna pälvis Eeva Mägi

Mägi pälvis tunnustuse naiste hingeelu ja suhteid puudutavate teemade sügava ja julge vormilise käsitluse eest.

Tema viimased tööd on mängufilm "Mo Mamma" ja dokumentaalfilm "Kellele ma naeratan?", mis esilinastusid 2023. aastal Pimedate Ööde filmifestivalil. Debüütfilmide võistlusprogrammis osalenud "Mo Mamma" pälvis ühtlasi rahvusvahelise žürii äramärkimise kui "tõeline filmipärl, mis käsitleb väga peenelt kolme põlvkonna naiste suhteid, ühendades filmikunsti eri liike ning eksperimentaalset ja konservatiivset lähenemist."

Eelmisel aastal mälestusauhinna pälvinud Anna Hints ütles, et Eeva on väga lahe ja rõõmuga annan talle edasi Leida Laiuse mälestusauhinna. "Sooviksin rõhutada ka seda, et Eeva on väga palju panustanud autorite õiguskaitsele."

Leida Laiuse nimeline rändauhind anti välja kuuendat korda ja selle saab traditsiooniliselt noorema põlvkonna naisfilmitegija, kelle tegevus eesti filmikunsti edendamisel ja arendamisel on olnud silmapaistev.

Auhinnaks on Hille Palmi väikeskulptuur "Igavene tants", millega stuudio Tallinnfilm premeeris 1985. aastal Leida Laiust filmi "Naerata ometi" eest. Auhinna pani režissööri mälestuse jäädvustamiseks välja tema ristitütar Helve Kuuskmann.

Varem on auhinna pälvinud Anna Hints, Elen Lotman, Moonika Siimets, Katrin Kissa ja Marianne Kõrver. Seitsmes Naiste Ööde filmifestival leidis aset 7.–9. märtsini.