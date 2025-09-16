X!

"Naerata ometi" jõuab Ungari arhiivifilmide festivalile

"Naerata ometi" Autor/allikas: Kaader filmist
Leida Laiuse ja Arvo Iho mängufilm "Naerata ometi" (1985) linastub Ungari arhiivifilmide festivali Budapest Classics Film Marathon avatud arhiivide programmis.

Kaheksas Budapesti filmiklassika maraton toimub 16. septembrist 21. septembrini. Festivali korraldab Ungari Filmi Instituut, mis toob kuue päeva jooksul publikuni restaureeritud filmipärlid nii Ungari kui rahvusvahelistelt tegijatelt. Festival on aasta-aastalt kasvanud ja populaarsust kogunud, möödunud aastal pärjati seal Rahvusvahelise Filmiarhiivide Föderatsiooni (FIAF) auhinnaga saksa filmilegend Wim Wenders.

"Naerata ometi" digiteeriti 6K resolutsioonis rahvusarhiivis ja restaureeriti 4K resolutsioonis Locomotive Classics'i poolt 2024. aastal. Restaureeritud filmi rahvusvaheline esilinastus toimus tänavu veebruaris 75. Berliini filmifestivali programmis Berlinale Classics, kus film linastus täismajale.

"Kutsusime filmi avatud arhiivide programmi mitte ainult suurepärase restaureerimiskvaliteedi, vaid ka loomulikkuse ja vabaduse pärast, mis ületavad oma aja ja poliitiliste olude piirangud," kommenteeris "Naerata ometi" valikut festivali asutaja ja juht György Ráduly. Lisaks tõstis ta esile filmis üles astunud noorte amatöörnäitlejate säravad rollisooritused.

"Naerata ometi" kõrval linastuvad avatud arhiivide programmis teiste seas Armeenia režissööri Sergei Paradžanovi, Prantsuse klassiku François Truffaut' ja rootslanna Mai Zetterlingi filmid.

Budapestis toimuval linastusel osaleb ka "Naerata ometi" peategelase Mari rollis üles astunud Monika Raide. Film jõuab festivalipubliku ette 20. septembril.

Varem on festivalil linastunud Grigori Kromanovi "Hukkunud Alpinisti hotell" (1979), Leida Laiuse "Varastatud kohtumine" (1989), Arvo Kruusemendi "Naine kütab sauna" (1978) ja kureeritud Eesti popanimatsiooni programm (Ando Keskküla "Lugu jänesepojast" (1975) ja "Jänes" (1976), Avo Paistiku "Pühapäev" (1977) ja "Tolmuimeja" (1978), Rein Raamatu "Lend" (1973) ja "Värvilind" (1974) ning Elbert Tuganovi 1970. aastal valminud "Aatomik ja jõmmid").

