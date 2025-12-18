"Naerata ometi" linastub Ameerika Filmiakadeemia muuseumis Los Angeleses

"Naerata ometi" digiteeriti 6K resolutsioonis Rahvusarhiivis ja restaureeriti 4K resolutsioonis Locomotive Classics'i poolt 2024. aastal. Ameerika Filmiakadeemia muuseumis (Academy Museum of Motion Pictures) linastubki "Naerata ometi" restaureeritud filmidele pühendatud programmis "Present Past 2025: A Celebration of Film Preservation".

"Present Past" on linastuste sari, mis on pühendatud hiljuti säilitatud ja restaureeritud filmidele. Publiku ette tuuakse mängufilmid, lühifilmid, dokumentaal- ja eksperimentaalfilmid nii Akadeemia arhiivist kui ka teistest arhiividest, stuudiotest, levitajatelt, sihtasutustelt ja sõltumatutelt filmitegijatelt üle kogu maailma.

Leida Laiuse ja Arvo Iho "Naerata ometi" jõuab restaureeritud kujul esimest korda Põhja-Ameerika filmipubliku ette 18. detsembril Los Angeleses asuva filmimuuseumi Ted Manni kinosaalis.

""Naerata ometi" valik Akadeemia muuseumi programmi "Present Past" on Eesti filmi jaoks erakordne au," ütleb Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. "See kinnitab, et meie režissööri Leida Laiuse looming elab edasi rahvusvahelises filmimälus teosena, mille tähendus ajas ei kahane, vaid kasvab. See on Eesti filmikunstile märgiline tunnustus."

Restaureeritud "Naerata ometi" alustas oma teekonda 2024. aastal Pimedate Ööde filmifestivalil. Selle rahvusvaheline esilinastus toimus tänavu veebruaris 75. Berliini filmifestivali programmis Berlinale Classics, kus "Naerata ometi" linastus täismajale. Sealt edasi jõudis film Rumeeniasse Transilvaania rahvusvahelisele filmifestivalile, Ungarisse Budapesti filmiklassika maratonile, Belgiasse filmifestivalile EUNIC Brussels ja Gruusiasse Thbilisi arhiivifilmide festivalile.