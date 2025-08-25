X!

"Vooluga kaasa" tegijad toovad Eestisse oma Oscari

Film
"Vooluga kaasa" Autor/allikas: AFP / Scanpix
Film

26. augustil algavad Tallinnas üheksandat korda Balti filmipäevad. Kahe päeva jooksul jõuab publikuni värske filmivalik Lätist ja Leedust. Festivali avab Kuldgloobuse ja Oscariga pärjatud animafilm "Vooluga kaasa", millega seoses jõuab Eestisse Oscari kuju.

"Tänavustele Balti filmipäevadele lisab kindlasti erilisust, et filmipäevade raames on Sõpruse kinos võimalik näha "Vooluga kaasa" Oscarit," ütles Balti filmipäevade üks korraldajaid Kati Tihkan. Pärast filmipäevasid on Oscarit võimalik vaatama minna Filmimuuseumisse, kus kujuke on eksponeeritud kuni 29. septembrini.

"Auhinna Eestisse toomine ilmestab hästi Balti filmi kvaliteeti ning jätkuvat koostööd. Just tänu tihedale partnerlusele saavad Balti filmipäevad toimuda juba üheksandat korda, tähistades meie regiooni värskeima filmikunstiga Balti keti aastapäeva," lisas Tihkan.

Kokku toovad 26. 27. augustini toimuvad Balti filmipäevad Eesti publikuni kuus täispikka filmi ning kuuest eripalgelisest lühifilmist koosneva lühifilmide valiku. Teiste seas on kavas Läti ajaloolised draamad "Marija vaikus" ja "Emapiim". Programmist leiab ka Pimedate Ööde filmifestivali Balti filmi võistlusprogrammi võitnud komöödia "Lõunamaa kroonikad", mis on valminud Leedu ja Eesti koostöös. 

"Juba teist korda on Eesti publikul Balti filmipäevade raames võimalus näha ka lühifilmide programmi. Sel aastal on kavas Läti ja Leedu filmid, mis on temaatiliselt kantud unistustest ja igatsusest, kuid jutustatud läbi erinevate vaatenurkade ja stilistikate. Seal on nii rahvusvahelisi festivalimenukeid, sealhulgas Cannesi filmifestivalile valitud lühimängfilm "Ootid", kui ka filmikoolis valminud teoseid," kommenteeris programmi kureerinud EFI lühifilmide turundus- ja leviekspert Mirjam Mikk. 

Paralleelselt Tallinnale toimuvad Balti filmipäevad ka Riias ja Vilniuses. Eesti filmidest tulevad teistes Balti riikides näitamisele "Biwa järve 8 nägu", "Emalõvi" ja "Naerata ometi". Lisaks toimub 27. augusti õhtul Võru kinos Kannel filmipäevade erilinastus, kus näidatakse 2024. aastal Locarno filmifestivalil parima filmi ja parima debüütfilmi tiitlid pälvinud Leedu filmi "Mürgine".

Balti filmipäevad on külastajatele tasuta. Tänavused Balti filmipäevad toimuvad kinos Sõprus, kus filmid linastuvad eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega.

Toimetaja: Kaspar Viilup

