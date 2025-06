Eesti on tänavuse Transilvaania filmifestivali fookusriik

Festivali kunstilise juhi Mihai Chirilovi sõnul on tal Eesti fookus meeles mõlkunud juba mõnda aega. "Kokku pandud programm katab suure osa viimase aja Eesti filmiloomest. Otsisime tasakaalu kohalike kassahittide, taastatud filmiklassika ning uue ja terava vahel. Ühes asjas olen kindel: kui Radu Jude oleks eestlane, oleks ta vabalt võinud olla kultuslike "Tulnuka" filmide lavastaja," jagas Chirilov.

Eesti Filmi Instituudi levi ja kaasamise osakonna juhi Sigrid Saagi sõnul on tegu väga läbimõeldud fookusega. "Kavas on mitmeid erilinastusi. Näiteks linastub Rainer Sarneti "Nähtamatu võitlus" vabaõhuseansina Bonțida lossis. Lisaks on kavas Anna Hintsi "Sannapäiva" ning Arvo Kruusemendi "Naine kütab sauna" ühisseanss. Festivali tiim on palju vaeva näinud, et asetada Eesti filmid uudsesse konteksti, hoides samal ajal kätt pulsil nii Eesti kino eklektilisel kui kommertslikumal poolel ning uuel ja vanal," jagab Saag.

Kokku linastub festivalil 12 Eesti filmi: Rainer Sarneti "Idioot", "November" ja "Nähtamatu võitlus", Rasmus Merivoo "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" ning "Tulnukas 2", Moonika Siimetsa "Must auk", Rain Tolgi ja Andres Maimiku "Aurora", Veiko Õunpuu "Sügisball", Anna Hintsi lühifilm "Sannapäiv", Helen Takkini "Elu ja armastus", Leida Laiuse ja Arvo Iho "Naerata ometi", Arvo Kruusemendi "Naine kütab sauna".

Lisaks mahukale filmiprogrammile esitletakse TIFF Coming Up Next sektsioonis Doris Tääkeri seriaali "Minu kallis ema".

24. Transilvaania rahvusvaheline filmifestival toimub 13.-22. juunini.