Eesti telesari "Minu kallis ema" esilinastub Transilvaania filmifestivalil

Juuni algul toimub "Minu kalli ema" maailma esilinastus Transilvaania rahvusvahelisel filmifestivalil (TIFF), mis on tuntud kui üks Ida-Euroopa juhtivaid filmitööstuse kohtumispaiku ning uute talentide esiletooja. Kohe peale seda suundub sarja meeskond Itaaliasse, et esindada Eestit rahvusvahelisel seriaalifestivalil Italian Global Series Festival (IGSF), mis on üks Euroopa olulisemaid telemaailma kohtumispaiku, mis toob kokku tootjad, režissöörid, näitlejad ning vaatajad kogu Euroopast.

Sarja kaasprodutsendi ja Elisa sisujuhi Toomas Ili sõnul on "Minu kalli ema" rahvusvaheline edu ülimalt rõõmustav. "Oleme seda lugu esimesest hetkest, kui see meieni jõudis, kohelnud ja soovinud jutustada erilise hoole ja tundlikkusega. See raputab, puudutab ning jätab endast jälje – ükskõik kus ja kes sellega kohtub ning meil on hea meel, et neid kohtumisi leiab nüüd aset üle terve Euroopa," lisas ta.

"Minu kallis ema" on Eesti esimene teleprojekt, mis aasta algul jõudis Berlinale programmi. Nii Berliinis kui ka suvistel festivalidel esindavad sarja režissöör Doris Tääker ja peaosatäitja Doris Tilk (Tislar).

"Berlinalel sai meile selgeks, et "Minu kalli ema" narratiiv puudutab rahvuste üleselt, mis on eestikeelse seriaali kohta suur saavutus. Juunikuised festivalid tekitavad elevust ja ärevust üheaegselt, kuna näiteks Itaalias oleme võistlusprogrammis kõrvuti päris võimsate seriaalidega. Juba žüriis olevad nimed tekitavad minus aukartust: režissöör ja stsenarist Bille August ("Pelle the Conqueror"), kirjanik Barbara Abel ("Mother's Instinct"), produtsent Alan Gasmer (Vikings" ja "Vikings: Valhalla"), stsenarist Deborah Davis ("The Favourite"), näitlejad Riccardo Scamarcio ("John Wick"). Ainuüksi sellises seltskonnas viibimine tekitab kõrvust tõstetud tunde," sõnas Tääker.

Eesti Filmi Instituudi juhi Edith Sepa sõnul on sarja rahvusvaheline esiletõus hea tunnustus nii sarja loojatele kui ka kõikidele Eesti telesarjade tegijatele.

"Meie loojutustajad oskavad luua sisu, mis on huvitav ka vaatajatele väljaspool Eestit. On eriti rõõmustav, et tugeva autorikäekirjaga naisrežissööri telesari suudab ennast kehtestada Euroopa tipptegijate kõrval. See on tunnustus tiimile, aga veelgi enam – inspiratsiooniallikaks tulevastele sarjategijatele," lisas Sepp.

Mitmetest tõsielusündmustest inspireeritud kuueosaline nordic noir stiilis psühholoogiline põnevik jutustab pingelise ja sünge loo noorest naisest Alinast, kelle keeruline minevik rullub lahti pärast ema traagilist surma – tekitades küsimusi ja moraalseid dilemmasid nii tegelastes kui vaatajates.

Kodumaine publik näeb sarja selle aasta sügisel, Eesti esilinastus toimub novembris Pimedate Ööde Filmifestivalil, seejärel jõuab sari eksklusiivselt vaatajateni Elisa Huubi vahendusel. Sarja stsenarist on Raoul Suvi, režissöör Doris Tääker, produtsendid Jevgeni Supin, Toomas Ili ja Olena Malkova ning peaosades astuvad üles Doris (Tilk) Tislar, Elina Reinold, Indrek Ojari, Saara Pius jt.