Galerii: "Naerata ometi" linastus Berliini filmifestivalil täismajale

"Naerata ometi" on ühtaegu nii mässava noorsoo, kui hääbuva Nõukogude Liidu sotsiaalkriitiline portree, jutustatud läbi 16-aastase Mari silmade. "Meil on hea meel, et "Naerata ometi" rahvusvaheline esilinastus oli niivõrd edukas. Restaureeritud filmi vaatamine suurelt ekraanilt koos filmi meeskonnaga oli ainulaadne kogemus Berlinale festivali publikule," sõnas Annika Haputs, Berlinale Classics programmikoordinaator.

Kokku toob 2025. aasta Berlinale Classics publikuni kaheksa värskelt digirestaureeritud filmi, mis valminud 1930. kuni 1980. aastateni.

"Naerata ometi" digiteeriti 6K resolutsioonis Rahvusarhiivis ja restaureeriti 4K resolutsioonis Locomotive Classics poolt 2024. aastal.

75. Berliini rahvusvaheline filmifestival kestab kuni 23. veebruarini.