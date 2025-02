Berliini filmifestivali võitis Dag Johan Haugerudi draama "Dreams (Sex Love)"

Laupäeva õhtul Kuldkaruga pärjatud film on viimane film Norra režissöör-stsenaristi triloogias "Dream Sex Love". Esimene osa, "Sex" esilinastus möödunud aasta Berliini filmifestivalil, teine osa, "Love" võistles eelmise suve lõpus Veneetsia filmifestivalil.

Parima peaosatäitja auhinna pälvis Rose Byrne rolli eest Mary Bronsteini filmis "If I Had Legs, I'd Kick You", kõrvalosatäitja preemia võitis Andrew Scott rolli eest Richard Linklateri draamas "Blue Moon".

Žürii peapreemia pälvis Brasiilia režissööri Gabriel Mascaro düstoopiline draama "The Blue Trail", mis vaatleb vanemate kodanike positsiooni ühiskonnas. Samuti tunnustas žürii Argentiina draamat "El Mensaje" ("Sõnum"), mille režissööriks on Ivan Fund. Parima režissööri preemia võitis Hiina režissöör Huo Meng draamaga "Living the Land".

Kunstnikutöö hõbekaruga tunnustati filmi "The Ice Tower" loovmeeskonda, stsenaariumi Hõbekaru pälvis Radu Jude filmiga "Kontinental '25".