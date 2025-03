Kinodesse jõuab Eva Kübara dokumentaalfilm "Minu kallimad"

Film jälgib nelja aasta jooksul kolme paari, kes on erinevatel põhjustel läinud polüamooria teekonnale, mis tähendab, et neil on korraga rohkem kui üks intiimpartner. Kas mitmiksuhe on tõepoolest armastuse kõrgeim vorm, nagu väidavad sageli tantra suhtevormi harrastajad, või vaid viis, kuidas ammu lahendamata jäänud probleemid saavad uue sisu?

"Minu kallimad", mida Eva Kübar on koostöös produtsent Andres Maimikuga kuus aastat küpsetanud, portreteerib eri vanustes, rahvustes ja eluetappides inimesi, keda kõiki ühendab soov katsetada võimalusi tavapärase monogaamia piirest väljaspool.

Viiekümnendates berliinlased Kay ja Beate on elanud üle 30 aasta kristlikku abielu, kuni hakatakse mehe initsiatiivil proovima teadlikku vabaarmastust. Esiti on see naise jaoks šokk, kuid ta otsustab väljakutse vastu võtta ning asub end naisena taasavastama. Berliinlase Kay teed ristuvad ka Lõuna-Eestis elava keskealise abielunaise Mariannega, mis tekitab omakorda palju meelehärmi naise välismaal töötavale abikaasale, kes püüab leida erinevaid viise, kuidas panna naine kõrvalsuhet lõpetama. Kolmekümnendates Riita ja Taavi 10 aastat kestnud kooselu on jõudnud punkti, kus ei saa vanamoodi edasi minna. Nad sõlmivad tantraterapeudi juures "armastuse vabakslaskmise lepingu", aga vabadus osutub keerukamaks, kui algul tundus.

Filmi tegelased seisavad sellel emotsionaalsel teekonnal keerukate küsimuste ees: kes on nad inimestena, mida neil elus päriselt vaja on ning kuidas balansseerida vabaduse ja vastutuse vahel. Kas isiklik vabadus, mida mitmiksuhete õpikud lubavad, kaalub üles hirmu kaotada armastus? Kübara vaatlev dokumentaalfilm on täis tugevaid tundeid, otsingut ja õnnehetki, suhtedraamasid ja armukadedust, aga ka elulist huumorit.

"Selle filmi tegemine oli minu senistest töödest režissöörina kindlasti kõige aja- ja energiakulukam just vaimses mõttes, kuna inimesed ei avane intiimsetel teemadel väga kergesti. Kuna aga filmi teema on minu jaoks isiklikult oluline, tahtsin iga tegelase avamisel minna nii sügavale kui võimalik ja tõesti mõista, mis on nende motiivid, miks polüamoorset suhet alustatakse või sellesse jäädakse ning kuidas nad tulevad toime armukadeduse, viha, üksindusega," selgitas režissöör Eva Kübar.

Filmi režissöör on Eva Kübar, monteerija Martin Männik, operaatorid Aivo Rannik ja Eva Kübar, helilooja Janek Murd, produtsent Andres Maimik.