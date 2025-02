Galerii: Sofi Aršase isikunäitus vaatab läbi ühiskondliku udu

Klaasikunstnik ja flamenkotantsija Sofi Aršas avas Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses isikunäituse "Näha läbi udu". Väljas on suureformaadilised installatsioonid, milles on ühendatud klaasi-, muusika- ja videokunsti maailmad.

Tunnustatud klaasikunstnik Sofi Aršas ütles, et udu teema on teda painanud juba aastaid. Ta satub sageli sõitma autoga, kui nähtavus on vilets, silmapiiri piirab tuisk, vihm või paks udu. Kulgemine läbi udu, ka läbi praegusaja sõjaudu ja meediaudu, tekitab temas palju mõtteid loominguliseks eneseväljenduseks.

"See udu sümboliseerib tegelikult minu jaoks ka sellist üleüldist udu meie ühiskonnas, minu enda elus. Tihtilugu on nii, et kui sa üritad mingisugust probleemi lahendada, siis su ees ongi justkui mingisugune udumüür ja sa proovid sellest läbi näha, sellest läbi suruda ennast. Selleks, et fokusseeruda ja teha tõesti see kõige õigem otsus, siis sa pead sellest udust läbi nägema. Võib-olla on see minu elus mingisugune sümbol," rääkis Aršas.

Kuigi näituse teema on rusuv, mõjuvad Sofi Aršase installatsioonid teraapiliselt. Neid tuleb vaadelda igast küljest, sest kõik see, mida peidab teose sisemus või tagakülg, võib olla veelgi huvitavam. "Selles mõttes on tõesti klaas imeline materjal: ta peegeldab, laseb läbi näha, ta laseb sul sisse näha, ja annab ka võimaluse neid kihte omavahel siduda ja vaadata siis erinevate kihtide taha," sõnas kunstnik.

Raplamaa Kaasaegse Kunsti keskuse galerist, klaasikunstnik Kairi Orgusaar ütles, et Sofi Aršase töid iseloomustab tundlikkus, aga ka jõulisus ning hea klaasitunnetus. "Kuna ta ka tantsib, on flamenkotantsija tegelikult, siis natukene on tunda ka sellist tantsulikku, vahest draamat, vahest õrnust, vahest ka erinevaid emotsioone, mis teevad selle väga võluvaks minu jaoks," sõnas Orgusaar.

Näitus jääb avatuks 2. märtsini.