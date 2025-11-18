Pärnu kunsti aastanäitus toob linnagaleriisse 61 kunstniku värske loomingu

Pärnu linnagalerii raekoja majas näe Pärnu kunsti aastanäitust, mis toob kokku Pärnu ja Pärnumaaga seotud kunstnikud, peegeldades kohaliku kunstimaastiku mitmekesisust ja eripära.

Näitusel on väljas 61 kunstniku värske looming nii kogenud kui ka noorema põlvkonna kunstnikelt.

Väljapaneku kujundaja Janno Bergmanni sõnul moodustavad suure osa näitusest maalid, kuid näha saab ka näiteks fotosid ja graafikat.

"Ma seadsin endale kaks eesmärki: esimene eesmärk oli teha näitusest apetiitne tervik, teine eesmärk oli, et osaleda saaksid kõik kunstnikud, kes töid tõid. Mõlemad eesmärgid said täidetud," rääkis Janno Bergmann "Aktuaalses kaameras".

Pärnu linnagalerii juht Piret Bergmann tõi välja, et sel aastal osaleb aastanäitusel väga palju noori kunstnikke. "Keskmine vanus on tugevasti alla läinud. Kui vahepeal oli siin natukene mure järelkasvu pärast, siis nüüd tundub, et on asi tunduvalt paremaks saanud," sõnas ta.

Silmapaistva kunstniku preemiaga tunnustati kunstnik Maria Kallaust. "Eriti tore on see, et sellel samal näitusel osalevad ka tema ema, kunstnik Kristel Kallau ja tema isa, kunstnik Üllar Kallau. Nii et see on selline perekondlik üritus," rõõmustas Bergmann.

Näitus toimub juba 31. korda ja on avatud kuni 20. detsembrini.