Keraamikute liidu rühmanäitus uurib ruumi olemust, võimalusi ja tähendust

Ruumi loomisest näituse tegemise idee tekkis maalikunstnikul ja keraamikul Andres Sütevakal aastaid tagasi, kui ta õppis Hispaanias keraamikat ja skulptuuri.

"Õppisin peamiselt arhitektoonikat ja mul tekkis selline idee, et võiks propageerida neid uudseid ideid ja lähenemisi Eestis. Ruumi loomine näituse kontekstis tähendab seda, et meil on üks abstraktne vorm. Me avame selle sealt, kust me tahame, loome sinna sisse struktuuri ja kujutame ette veel nähtamatuid vormiseinu, mis toetavad skulpturaalse vormi visiooni," ütles näituse "Ruumi loomine" kuraator Andres Sütevaka.

Rohkem kui 20 keraamikute liidu kunstniku jaoks on arhitektoonide näitus esmakordne ettevõtmine.

Keraamikute liidu rühmanäitus "Ruumi loomine" Autor/allikas: Alar Raudoja

"Selle tõttu me ei olnud kindlad, kui palju meist osaleb, ja kui paljud selle teemaga haakuvad. Praegu vaadates on tegelikult tulnud päris tore kompositsioon siin üldiselt ja ütleme, et see teema keraamikutele on tundunud põnev. Kes on sellele saanud lähemale, kes mitte, sest see on ikkagi väike abstraktne kompositsioon," ütles keraamik Annika Teder.

Anna-Liisa Villmanni teos "Nihe" tegeleb läbi 3D prinditud keraamiliste vaaside küsimusega, mis on tehisintellekti ja tehnoloogia ajastul ideaalne.

"Kui masin loob perfektse vormi, mis on see inimkäe ja inimpuudutuse väärtus ja minu jaoks see väike viga on see, mis loobki ilu. Samamoodi see küsimus, kas igal päeval me oleme esinduslikud ja ideaalsed või siis vahepeal sa oled lössis, et mis see ideaalne vorm on, ja mis on see perfektsionism," ütles keraamik Anna-Liisa Villmann.

Näitus "Ruumi loomine" jääb Pärnu Kunstnike majas avatuks 10. jaanuarini.