Pärnus Linnagaleriis avatud näitus kutsub vaatajat kuulama oma keha ja tundeid

Foto: ERR
Pärnu Linnagaleriis on üleval Julia Valtaneni ja Nadiia Pliamko ühisnäitus "Praktiline harjutus iseendasse naasmiseks".

Näituse keskmes on poolfiguratiivsed maalid ja metafoorilised kaardid, mille allkirjad on asendatud terapeutiliste küsimustega, mis tekitab omapärase vormi kunstiga suhtlemiseks. Lisaks pakub Pliamko oma tõlgendusi kaartidest ka animatsiooni vormis.

"Minu maali juures küsime, mida su keha tunneb, kui sa seda vaatad. Need küsimused toovad meid tagasi praegusesse hetke. Ma usun, et just selles hetkes saab kunst sündida," kirjeldas Valtanen "Aktuaalses kaameras".

"Me paistame visuaalselt sarnased, aga tajume asju erinevalt.
Minu teosed on pigem kognitiivsed, aga Julia omad keskenduvad enam tunnetele ja emotsioonidele," lisas Pliamko.

Näitus on avatud kuni novembri keskpaigani.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

