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Fotografiska avab sügisel uksed Hiinas Shenzhenis

Kunst
Fotografiska Shenzhen
Fotografiska Shenzhen Autor/allikas: Pressimaterjalid
Kunst

Fotografiska jätkab laienemist Aasias, 1. oktoobril avatakse uksed Hiinas Shenzhenis. Tegemist on Fotografiska teise asukohaga Hiinas pärast Shanghai maja.

Sarnaselt teistele Fotografiska majadele ühendab uus asukoht näitused, publikuprogrammi, restorani, poe ja Fotografiska rahvusvahelise Membership liikmeprogrammi. Aastaringselt avatud muuseum keskendub fotograafiale, visuaalkunstile ja kaasaegsele pildikultuurile ning hõlmab nelja näitusesaali, avalike sündmuste ala, restorani Mona by Fotografiska ning disainipoodi. Fotografiska Shanghai ja Shenzheni majade tegevjuht on Christian Devillers.

"Hiina on üks maailma kõige olulisemaid ja kiiremini arenevaid kultuurikeskkondi. Meie pikaajaline eesmärk on olnud luua sealses piirkonnas rohkem kui üks Fotografiska maja ning Shenzhen on selle loomulik järgmine samm," sõnas Fotografiska juhatuse esimees Yoram Roth. "Viimased aastad Shanghais on andnud meile väärtuslikke kogemusi kohaliku publiku, partnerite ja kultuurimaastiku mõistmisel. Nüüd saame neid teadmisi ja kogemust viia ka Shenzheni." 

Avanäitustena jõuab publiku ette Itaalia kunstnike Maurizio Cattelani ja Pierpaolo Ferrari "Toiletpaper", Saksa kunstniku Michael Najjari värske videoteos, Hiina kunstniku Shi Guowei isikunäitus ning Prix Pictet uusima konkursi finalistide looming.

"Käesoleval nädalal tähistame Fotografiska Tallinna seitsmendat sünnipäeva ning iga uue Fotografiska maja avamine maailmas tuletab meelde, kui märgiline on meie roll esimese Fotografiska majana väljaspool Stockholmi," ütles Fotografiska Tallinna tegevjuht ja kaasasutaja Margit Aasmäe.

"Iga uus maja annab ka meile võimaluse olla osa üha põnevamast globaalsest võrgustikust, tunnetada eri paikade väljakutseid ja tulevikutrende ning samal ajal jagada kõikjal sama missiooni – inspireerida uusi vaatenurki ja luua teadlikumat maailma," ütles Fotografiska Tallinna tegevjuht ja kaasasutaja Margit Aasmäe.

2010. aastal Stockholmis avatud Fotografiska on juba lainenud Tallinna, Berliini ja Shanghai, lähiaastatel avatakse Fotografiska ka Oslos.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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