Suvehooaeg toob Fotografiskasse kaks grupinäitust

Sel nädalal avatakse Fotografikas kaks uut näitust. Suurnäitus "Fotograafia jõud", mis toob kokku 127 mõjukat fotograafi, ning "Emerging Artists 2026: Baltimaad ja Soome", mis suunab pilgu fotograafia tulevikule.

Algav suvi märgib Fotografiska Tallinna 7. tegutsemisaastat. Maja suvine suurnäitus kannab tiitlit "Fotograafia jõud: nähtavale toodud maailmad" ning tõstab esile fotokunsti ja kunstnikud, kes on läbi aastate olnud osa Fotografiska rahvusvahelisest ja kohalikust näituseprogrammist. Ülevaatenäitus avab fotograafia erinevaid kihistusi ja selle rolli maailma tõlgendamisel.

Ühtekokku lööb näitusel kaasa 127 kunstnikku, kelle looming on kujundanud viisi, kuidas maailma nähakse ja mõtestatakse – nende seas Helmut Newton, Robert Mapplethorpe, Richard Avedon ja teised.

Esmakordselt toob grupinäitus Tallinnasse ka fotograafia olulised nimed nagu Paolo Rovers, Refik Anadol, David LaChapelle, Lars Tunbjörk ja Herb Ritts. Taaskohtuda saab ka mitmete varasemate publikulemmikutega.

Samuti leiab näitusesaalist kohalikud kunstnikud, kes on olnud osa Fotografiska Tallinna seitsmeaastasest loost, nende hulgas Toomas Volkmann, Cloe Jancis, Tanja Muravskaja, Kaupo Kikkas, DeStudio ja Anna-Stina Treumund.

"Regular Encounters (1), from the series Elegy of Care", 2025 Autor/allikas: Anna-Liisa Kree

Suurnäituse kõrval avaneb Fotografiska Tallinna algatuse Emerging Artists esimene näitus, mis toob esile Baltimaade ja Soome tõusvad fototähed – uue põlvkonna julged ja värsked pilgud, milles joonistuvad välja fotograafia järgmised suunad ja võimalikud tulevikud.

"Uute regionaalsete kunstnike platvormi ja iga-aastase näituse käivitamisega loome ruumi värsketele häältele, toetades loometee alguses olevaid autoreid, kelle pilkudes peegelduvad kaasaja kõige teravamad küsimused," kommenteeris Fotografiska kaasasutaja ja tegevjuht Margit Aasmäe.

Rahvusvahelise avatud konkursi kaudu valiti näitusel "Emerging Artists 2026: Baltimaad ja Soome" osalema kunstnikud piirkonna kõigist neljast riigist. Eestist osalevad näitusel Anna-Liisa Kree ja Andra Rahe, Soomest Karl Ketamo ja Shia Rówan Conlon, Leedust Pavelas Šalaikiskis ja Ieva Baltaduonytė ning Lätist Filips Smits, Annemarija Gulbe, Krišjānis Elviks, Anna Ansone ja Anna Marija Puķe.

Valitud kunstnikud töötavad fotograafilise materjaliga väga erineval moel – lavastades hoolikalt läbimõeldud stseene, vaadeldes ausalt ja mänguliselt iseennast ning ümbritsevat elu või andes seeriate kaudu kuju kaasaegsetele meeleoludele ja ühiskonna varjatud jõujoontele.

Maikuus saab osa võtta nii avatuuridest ja vestlusõhtutest.

"Fotograafia" jõud on avatud 13. septembrini. "Emerging Artists 2026" ootab külastajaid 1. novembrini.