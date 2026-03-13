Fotografiskas näituse avanud Inta Ruka: see on justkui läbilõige Lätist

Läti fotograafi Inta Ruka näitus "Paigad nimega kodu" Fotografiskas pakub ehedat ja tundlikku sissevaadet üleminekuaja Lätist. Ruka jäädvustab oma portreteeritavaid argipäevastes olukordades: kodudes, hoovides ja tänavatel, luues nii ülevaate ühest ajastust ning selle inimestest.

Näitus "Paigad nimega kodu" koosneb kahest kogumikust. Fotoseeria "Amālija tänav 5a" on pikaajaline portreteering Riia kortermajast, mis asub vaid mõne minuti kaugusel kesklinnast, kuid on ometi justkui omaette maailm. Fotograaf Inta Ruka kaamerapilk jälgis ühe maja elanikke nelja aasta vältel 2000. aastate keskpaigas.

Inimene saab oma sõpru valida, kuid mitte naabreid. Mul vedas, et leidsin

selle maja Amālija tänaval. See on neljakümne korteriga puumaja. Seal elavad erinevad rahvused: lätlased, venelased, valgevenelased. Lapsed, pensionärid, õpetajad, lasteaednikud ja ehitustöölised. See on tõesti justkui läbilõige Lätist," rääkis fotograaf.

Seeria "Minu maa inimesed" sündis paarikümne aasta vältel Läti maapiirkonnas Vene piiri lähedal, mida Ruka hakkas oma kaameraga külastama ja üles pildistama 1980. aastate alguses. Ta naasis samade inimeste juurde korduvalt tagasi, töötades aeglaselt ja lastes usaldusel ajapikku kujuneda.

"Ta hakkas liikuma koos kohaliku kirjakandjaga, kes tundis inimesi, rääkis nendega juttu, küsis kuidas läheb ja mis teoksil. Läbi selle Inta hakkas tajuma nende inimeste lugusid ja seikasid. See on tõesti hämmastav, mida Inta suudab oma fotodega edasi anda," rääkis näituse kuraator Maarja Loorents.

Inta Ruka portreedes kohtuvad dokumentaalsus, ehedad keskkonnad ja tugev kunstiline käekiri argipäeva jäädvustamisel. Ruka on rahvusvaheliselt tunnustatud fotograaf, kel on olnud arvukalt isikunäitusi üle Euroopa. Tema töid leidub mitmetes rahvusvahelistes kogudes ning ta on esindanud Lätit ka Veneetsia kunstibiennaalil.

Fotografiska näitus jääb avatuks oktoobrikuuni.