Leho Rubis esitleb Esna galeriis uut helikandjat "Näha nägemata"

"Näha nägemata" ühendab endas Põhja-India ja Eesti muusikakultuuri, põimides Euroopa ja India instrumente Põhja-India klassikalise muusika ülesehituse ja eksperimentaalse elektroonilise muusika hüpnootiliste maastikega.

Plaadil kõlab muusika Leho Rubise, Joosep Kõrvitsa, Arno Kalbuse, Kaido Kirikmäe, Emil Tappendorffi ja teiste muusikute esituses.

Kontserdil esinevad Joosep Kõrvitsa tšellol, Leho Rubis India bambusflööt bansuril, Arno Kalbus rütmiinstrument tablal ning India burdoonpill tanpuri kõlab Liina Vainumetsa ja Greta Liisa Grünbergi esituses.

"Näha nägemata" esitluskontsert on ühtlasi Leho Rubise näituse "Teadvus – tajude allikas" (30.05 – 27.06) pidulik lõputakt. Näitus on pühendatud inimese teadvusseisundite uurimisele ja kujutamisele. Mööduvate emotsioonideta ja liikumatult seisvad figuurid jätkavad India budistliku kunsti võtet taandada väline dünaamika miinimumini, et selliselt luua ruumi teadvuseseisunditesse süvenemiseks. 27. mail on näitus külastajatele avatud alates kell 12.

Kontserdikülastajaid oodatakse alates kell 16, mil on avatud ka kohvik. Kontsert toimub Esna galeriis Leho Rubise näituse "Teadvus – tajude allikas" keskkonnas.

Leho Rubis tegutseb nii maalikunstniku kui ka muusikuna. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis maalikunsti erialal, kuid kuulas kunstiõpingute kõrval ka orientalistikaalaseid loenguid. 2010. aastal kaitses ta Linnart Mälli ja Märt Läänemetsa juhendamisel teadusmagistri kraadi India budistliku kunsti ajaloo teemal.