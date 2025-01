Leena Kuutma avas GÜ galeriis oma esimese graafikanäituse

Joonistuste sari kannab pealkirja "Joonte naer ei ole lihtne asi kuulata". Kunstnik ütleb, et joonevajadus tekkis temasse juba Kunstiakadeemias, kui skulptorid ja graafikud alustasid koolipäevi Kaljo Põllu joonistustundides. Nii püüab ta tänaseni käesolevat hetke endas ja enda ümber ka paberile panna, avastades sealjuures nii mõndagi ühist savis ja söepulgas.

"Üks asi, mis joonistamises ja savis on väga sarnane, nad mõlemad on hästi vahetud. Joon on väga vahetu, sa püüad seda hetke läbi paberi peale laskmise ja savil on sama omadus. See baasmaterjal, mis on keraamikas ja skulptuuris, ta püüab kinni iga liigutuse, võtte ja tunde, ta on hästi vahetu," ütles kunstnik Leena Kuutma.