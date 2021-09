Liisa Kruusmägi graafilisest novellist "Blankets": see on mõnus lugemine

Autobiograafiline romaan jutustab läbi pildikeele poeetilise loo autori lapsepõlvest kristlikus perekonnas, esimesest armastusest ning varasest täiskasvanueast. "Lumeteki all" ilmus esmakordselt 2003. aastal, mil koomiks seostus tavalugejale lühivormi, visuaalse grotestki, huumori ning vägivallaga.

Oma 600 lehekülje, ambitsioonika teemavaliku ja südamliku pildikeelega ujus "Lumeteki all" vastuvoolu. Romaani on tõlkinud Krete Saak, eesti keelse teksti sulatas käsitsi pildikeelde kunstnik Liisa Kruusmägi.

"Lugejalt nõuabki võib-olla süvenemist sinna pildi sisse minemine ja vaatamine, et kuidas see lugu jookseb," tõdes Kruusmägi ja lisas, et tegu on mõnusa lugemisega. "Kuigi raamat on väga paks, 600 lehekülge, siis annab selle üsna kiiresti läbi lugeda, aga see on teistsugune vorm, ei ole päris raamat ega ole ka koomiks."