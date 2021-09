Eesti koomiksil läheb üha paremini

Koomiksikunstil on prantsuskeelsetes maades eriline menu ning seetõttu on ka Brüsseli festival selles vallas üks olulisemaid. Festivali raames laupäeval Bortieri galeriis toimunud esitlusel tutvustas kunstnik Meelis Kupits oma viimast raamatut "Täiesti tavaline merereis". Teos räägib nõukogude aja Eesti kalurite elust ookeanipüügil.



"Kuna minu isa ka nende laevade peal sõitis, siis ka tutvusringkonnast kõik need meresõidulood, mida sai kuuldud... sellest hakkas see peale," rääkis Kupits "Aktuaalsele kaamerale". Kui uuemal ajal hakkasid need lood väga juba ajalukku ära kaduma ja see epriood ära ununema, siis tekkis mõtte, et äkki peaks seda kuidagi jäädvustama."

Kupitsa loomeprotsess vältas mitu aastat, sest enne joonistamise juurde asumist tuli selgeks teha detailid.

"Selle raamatu puhul tuli, jah, kõvasti uurida juurde. Sest ega ma ei teadnud ise ka alguses mingist seinnoodapüügist või traalimise eripäradest. Umbes tead, et laev läheb merele ja tuleb tagasi, on kala täis. Aga kuidas see kala sinna laeva sai, see tuli ka endale selgeks teha kõigepealt. Tegelikult kolm aastat ma kogusin materjali enne, kui tekkis mulje, et siit saab juba loo kokku."

Kupitsa kõrval tutvustati ka Veiko Tammjärve "Hukkunud alpinisti hotelli" ainetel valminud graafilist romaani. Eesti koomiksiseltsi projektijuhi Mari Laaniste sõnul läheb koomiksil Eestis viimastel aastatel paremini, sest kõvakaanelisi raamatu mõõtu teoseid ilmub mõnel aastal lausa mitu tükki.



"Ka publik on koomiksit rohkem üles leidnud. Ajakirjanduses ilmuvad koomiksiarvustused. Nii et võiks öelda, et meil läheb paremini kui enne," selgitas Laaniste. "Kahjuks ei ole koomiksikunst veel sedavõrd populaarne, et mõni kunstnik suudaks ennast vaid sellest ära elatada. Ma ei ole sellist veel kohanud, aga välistada ei saa ju midagi. Ma kardan, et see eeldaks seda, et inimene teeb alltöövõttu mingile suurele Lääne korporatsioonile. Olgu see siis Disney või Marvel. Selliseid joonistajaid ka lähiriikides on."