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Otse kell 14: Nobeli kirjanduspreemia väljakuulutamine

Kirjandus
Kirjandus

Neljapäeval kell 14 kuulutab Rootsi Akadeemia välja tänavuse Nobeli kirjandusauhinna laureaadi. Otseülekannet sellest saab jälgida ka ERR-i kultuuriportaali vahendusel.

Nobeli kirjanduspreemia on üks maailma mainekamaid ja vanimaid kirjandusauhindu, mille asutas Rootsi leiutaja Alfred Nobel (1833–1896).

Esimene Nobeli kirjanduspreemia anti välja 1901. aastal. Aastate jooksul on tunnustuse pälvinud kirjanikud, luuletajad ja esseistid kogu maailmast, sõltumata nende rahvusest või kirjandusžanrist. Möödunud aastal pälvis preemia 71-aastane Ungari kirjanik László Krasznahorkai.

Nobeli preemia väärtus on 11 miljonit Rootsi krooni (u miljon eurot). Auhind antakse üle 10. detsembril, Alfred Nobeli surma-aastapäeval.

Toimetaja: Karmen Rebane

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