Solaris galerii näitus "Paralleelium" viib lummavasse taimereaalsusesse

Näituse põhifookus on kunstnike rühmituse MA+KE lab'i viimasel kollektsioonil "Igaviku aed". See on pühendunud taimedele, mis loodusest on kadumas, kuid tänu inimese hoolele püsivad näiteks parkides, aedades või seemnepankades.

"See kontseptsioon sai alguse suurest armastusest looduse vastu. Mind ja minu partnerit Nele Konti on taimed alati väga huvitanud ja me tegime väga sügava uurimistöö, millised taimed on veel alles, millised on alles aedades, millised on täiesti kadunud," selgitas MA+KE lab'i disainer ja graafik Martin Tõnts "Aktuaalsele kaamerale."

"Sellest sai alguse mustrikollektsioon, mida näeme tapeetidel ja edasi graafikaseeria, monumentaalgraafika, kus me kasutasime mustreid ja taimi ruumielementidena," lisas ta.

"Monumentaalgraafika on selles mõttes graafika, et ta on tiražeeritud, teda on limiteeritud osa, teda tohutus mahus ei toodeta. See piir jookseb kusagil 3000 meetri peal," lisas Tõnts.

Näitus illustreerib kvantteooria printsiipi, mis näitab, kuidas muutuvad vaadeldavad objektid sõltuvalt sellest, kes on vaatleja.

"See paralleeliumi idee tuleb sellest, et meie siin meie maailmas neid taimi hetkel eriti ei näe, aga siin reaalsuses ei ole inimesi ja on kõik need taimed. Natuke süngem alatekst, aga samass tasakaalustame seda värvilisusega."

Ruumikontseptsiooninäitus "Paralleelium" on avatud Solaris galeriis kuni 7. novembrini.