Pildid: Kadrioru Galeriis avati August Künnapu retrospektiivnäitus

"Tunnen, et 45-aastaselt on aeg küps teha suurem ülevaatenäitus, see on vajalik mulle kui autorile, et kaardistada kunstnikutee algust, tööde paremikku läbi aegade ja näha, millises suunas olen liikunud," sõnas Künnapu.

Kadrioru Galerii neljal korrusel on välja pandud valik maale aastatest 1999 – 2023. Maale on üle viiekümne, tööd pärinevad nii autorilt kui mitmetest erakogudest.

August Künnapu on alates 2001. aastast teinud isikunäitus Tallinnas, Tartus, Helsingis, Tamperes, Manilas, Riias, ja Berliinis ning osalenud alates 1996 grupinäitustel Põhja- ja Baltimaades, Saksamaal, Taiwanis, Venemaal ja Inglismaal. Tema töid on Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi ja Viinistu Kunstimuuseumi kogudes ning erakogudes Euroopas. 2007. aastal pälvis ta Konrad Mäe maalipreemia. 2018. aastal Kristjan Raua preemia.

Näitus "Le Soleil De Ma Vie" on Kadrioru Galeriis avatud kuni 1. juulini.