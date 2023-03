Galerii. Kadrioru kunstimuuseumi näitus toob välja Eesti kogudes peituva Soome modernismi

"Värvide tants" on valik Soome XX sajandi esimese poole kunsti meie erakogudest ning Eesti Kunstimuuseumi, Soome Ateneumi, Helsingi Kunstimuuseumi ja Didrichseni Kunstimuuseumi kollektsioonidest. Siin on ka teoseid, mis on alates 1930. aastatest olnud Eestis ja pole seetõttu Soome kunstilukku jõudnudki.

"Näiteks Väino Kunnase "Punane tants" on signeeritud aastal 1927, teised selle sarja tööd aga järgmisel aastal. Sellest võib järeldada, et "Punane tants" on selles sarjas esimene ja ka tähenduslikeim maal. Siin on palju teisigi teoseid, mida Soome kunstiüldsus ei tea, ega oska arvata, et need on siinse muuseumi kogudes," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" Soome rahvusgalerii Ateneumi kunstimuuseumi kuraator Timo Huusko.

Kadrioru Kunstimuuseumi väljapanek annab hea võimaluse võrrelda sama aja Eesti kunstiklassikuid Soome kaasaegsetega. Vaatamata samadele mõjutustele olid arengukeskkonnad siiski erinevad.

"See kunstielu ja kunstitraditsioon, mida Eestis hakatigi üles ehitama XX sajandi alguses, vabariigi väljakuulutamise perioodil ... Soomes olid tegelikult kunstiinstitutsioonid, kunstiturg, kunsti õppimisvõimalused kõik arenenud juba 50–60 aastat varem. See kontekst, kus neid teoseid luuakse, see ümbritsev süsteem on ikkagi hästi erinev," sõnas näituse kuraator Kerttu Männiste.

Soome modernistliku kunsti näitus Kadriorus kunstimuuseumis jääb vaadata augusti lõpuni. Mais toimub ka avatud seminar saja aasta tagustest oludest Soome lahe kahel kaldal.