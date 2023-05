Kadrioru kunstimuuseumis toimub seminar Eesti ja Soome kultuurisidemetest

Kadrioru kunstimuuseumi näituse "Värvide tants. Soome modernistlik kunst" raames toimuv seminar vaatleb ühiskondlikku ja kunstilist moderniseerumist Soome lahe kahel kaldal 20. sajandi esimestel kümnenditel.

"Kui näitusel "Värvide tants" eksponeeritud teosed kannavad erinevaid modernistlikke ideid ja suundumusi maalikunstis, siis seminari kaudu soovime pakkuda mitmetahulisemat sissevaadet 20. sajandi esimestesse kümnenditesse," kommenteeris seminari lähtekohta Kadrioru kunstimuuseumi kuraator Kerttu Männiste. "On ju tegu ajajärguga, mil nii ühiskondlikus kui ka kultuurilises plaanis on kõrvuti päevakorras rahvuslikkus ja eurooplaseks saamine, traditsioonid ja modernsus."

Seminar toob kokku Eesti ja Soome ajaloolased ja uurijad diplomaatia, majanduse, kunsti, kirjanduse ja teatri vallast. "On erakordselt hea meel, et esinema on nõustunud ajaloolane Seppo Zetterberg, kes on Eesti ajaloo uurimise ja vahendamisega tegelenud ligi 50 aastat," ütles Männiste. Lisaks Zetterbergile astuvad ettekannetega üles Andres Adamson, Eero Epner, Mirjam Hinrikus ja Mikko-Olavi Seppälä.

Ettekanded käsitlevad kultuurisuhete loomist ja arengut nii isiklikul kui ka riiklikul tasandil ning nende taga seisnud inimesi ja võrgustikke. Erineva fookusega ettekanded pakuvad sissevaateid mitmetesse valdkondadesse, luues üheskoos avara pildi 20. sajandi esimese veerandi kahe noore rahvusriigi arengu ühis- ja erijoontest ning eluvaldkondade vastastikusest mõjust ja sünergiast.

Seminar toimub eesti ja soome keeles ning kõik ettekanded on kirjalike kokkuvõtete kaudu kättesaadavad mõlemas keeles.