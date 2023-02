Kadrioru kunstimuuseum avab näituse Soome modernistlikust kunstist

Laupäevast, 4. märtsist on Kadrioru kunstimuuseumis avatud näitus "Värvide tants. Soome modernistlik kunst", kus on esindatud Soome 20. sajandi loojad, kes poliitilise kunsti asemel soovisid väljendada sisemist kogemust ja subjektiivseid loomingulisi valikuid. Näitusel on esindatud maalikunstnikud Alvar Cawén, Väinö Kunnas, Jalmari Ruokokoski, Tyko Sallinen, Yrjö Ollila jt.