Rahvakunsti ja käsitöö liidu ning Pallase tootekonkursil tunnustati Liisa Hanvere ja Karl Olaf Kolla töid

Esimese koha saavutas tootekonkursil Liisa Hanvere mütsiprototüüp IIL, mis avaldas žüriile muljet väga hästi lahendatud ja kõikides detailides lõpuni läbi mõeldud lõpptulemusega. Samuti toodi esile tundlikud tootefotod ja mõjus esitlus, mis aitas luua tootega vahetu ja isikliku kontakti.

Hanvere sõnul on IIL müts, mida iseloomustab lakoonilisus ja konkreetsus, midagi pole puudu ega üle. "IIL on inspireeritud 1960ndate kiiver-mütsi lõikest, tollasest kiirusest ja uuendusmeelsusest. Mütsi valmistamisel on kasutatud vanutatud villast materjali, mis hoiab hästi sooja ja on vetthülgav."

Konkursi teise koha pälvis Karl Olaf Kolla kott 1kaks. Komisjon tõstis esile, et julged ja noortepärased kotid on kauplusse väga oodatud, sest hetkel sarnased tooted müügivalikus puuduvad. Praktiline ja mugav kott on hästi kantav ning võiks pakkuda huvi erinevatele kasutajatele. Tänu vanutatud villa omadustele on kott vastupidav ning seetõttu ka hea kaaslane igapäevastes toimetustes.

Lisaks kahele stipendiaadile pälvisid žürii tunnustuse Ülle Järv kinnaste kollektsiooni WooloFiilia eest ja Eliise Järve sukkade prototüüpiga gummy rope.

Rahvakunsti ja käsitöö liit paneb konkursil osalevatele Pallase tekstiiliosakonna kolmanda kursuse üliõpilastele välja kaks 1000 eurost stipendiumi. Stipendiumisumma eest saavad üliõpilased valmistada esimese väikeseeria tooteid ning testida nende müüki ERKLi Kaarmanni kaupluses Tallinnas.

Konkursi komisjoni kuulusid Liina Veskimägi-Iliste, Katrin Lükk, Aet Ollisaar, Kadi Pajupuu, Liina Kool ja Liisi Tamm.