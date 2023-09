Galerii: Kadrioru kunstimuuseumis avati näitus "Kohanemise kunst"

Reedest on Kadrioru kunstimuuseumis avatud näitus "Kohanemise kunst", mis uurib, kuidas inimesed tajuvad, tõlgendavad ja väärtustavad looduskeskkonda ning kaasliike.

Näitusel osalevad kunstnikud on Sophie Durand, Elo-Reet Järv, Sandra Kosorotova, Kärt Ojavee, Uku Sepsivart, Denisa Štefanigová, Paco Ulman ja Kristina Õllek. Näituse on kureerinud Madli Ehasalu ja Triin Metsla.

Näitus vaatleb kaasaegsete kunstnike lähenemisviise looduse väärtustamisel. "Uus aeg vajab uut teadlikkust, täpsemalt ökoloogilist teadlikkust. See võib tunduda mõnevõrra hirmutav, kuid neid mõtteid ja tundeid ei ole võimalik eirata – meil tuleb kohaneda. Nende mõtete keskel saame teadlikuks endast kui liigist ning meie liikide ülestest tegudest, millel on pöördumatu mõju eluskeskkonnale," sõnasid näituse kuraatorid Madli Ehasalu ja Triin Metsla.

Astudes dialoogi Eesti Kunstimuuseumi vanade meistrite teostega pakuvad kaasaegsed kunstnikud vaatajale mõtteainet, milline looduskeskkond ümbritses inimest erinevatel sajanditel, kuidas on kunstnikud suhtunud keskkonda ning kuidas on see suhe teisenenud muutuvates keskkonnatingimustes.

Näituse avamisel toimus Johhan Rosenbergi performance "Kohanemine 360°le" Publiku silme ees elustusid Kadrioru lossi laemaalil olevad legendid Ovidiuse "Metarmorfoosidest".

Näitus on osa Eesti Kunstimuuseumi tegevuskavast "Roheline muuseum" ning jätkab Kumu kunstimuuseumi näituse "Kunst antropotseeni ajastul" tõstatatud teemade ja probleemide uurimist.

Näitus on avatud 3. märtsini 2024.