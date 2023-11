Pildid: EKA galeriis avatakse Kärt Ojavee näitus "Nanomaterjal nr. 399"

Näitus tutvustab nanomaterjalidele keskendunud projekti "Taastuva bioressursi väärindamisel põhinevate nanomaterjalide ja -tehnoloogiate arendamine" tulemusi, avades materjali loomise ja valmistamine protsesse laiemalt. Materjalid, mida harilikult näeme labori keskkonnas, on galerii ruumi asetatud vaatlemiseks läbi erinevate skaalade, esindatud on ka materjalide rakenduslik pool.

Ojavee ütles ERR-ile, et kui ta nägi esimest korda nägin juhuslikult aastaid tagasi üht nanomaterjali, siis ta märkas kohe, kui ilusalt see materjal käitub. "Selles on tõesti poeetilisust" ütles ta ja lisas, et tekstid, mis näitust toetavad, vaatlevad seda samuti pigem läbi poeetilise vaatepunkti. "Need tekstid on valminud inimese ja tehisintellekti dialoogis."

Ruumis avaneb loomeuurimuslik töö, mis on toonud kokku materjaliteaduse, masinate ehituse, loomeprotsessi, ning projekti vältel juhtunud ebaõnnestumised ja valminud tulemused.



Kärt Ojavee ühendab oma teostes uusi tehnoloogiaid traditsiooniliste käsitöövõtetega. Ta läheneb tekstiilidele kontseptuaalselt, uurides nende ajalooliselt kujunenud tähendusi ning tuleviku arenguvõimalusi.

Näituse materjaliarenduse töögruppi kuulusid Anna Jõgi, Katarina Kruus, Kärt Ojavee, Madis Kaasik koostöös ettevõtetega Exponential Technologies Ltd. ja Gelatex Technologies OÜ. Näituse kujundaja Annika Kaldoja, graafiline disain Pierre Satoshi Benoit, näituse heli Artjom Astrov.

Näitus "Nanomaterjal nr. 399" jääb EKA galeriis avatuks kuni 30. novembrini.