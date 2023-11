Ukraina kunstniku näitus dokumenteerib Venemaa inimsusevastaseid kuritegusid

Tartus Kogo galeriis on alates 17. novembrist üleval tuntud Ukraina kunstniku Alina Kleytmani projekt "Vägivalla lõputu sära", mis koosneb eri meediumides valminud seeriatest ja dokumenteerib Venemaa inimsusevastaseid kuritegusid sõjas Ukraina vastu.

Alates 2022. aasta veebruarist on Alina Kleytman dokumenteerinud Venemaa inimsusvastaseid kuritegusid sõjas Ukraina vastu. Kleytmani videod keskenduvad nii veristele ajaloosündmustele kui ka praegusele sõjategevusele

Lahingupaikadest pärit esemed muutuvad tema suuremõõtmelistes skulptuurides mälukapsliteks. "Bioinstallatsiooni" seeria käsitleb moonutatud inimkeha koos robootika valdkonnast pärit materjalidega.

"Ma räägin oma töödes alati asjadest, mida olen ise kogenud," ütles Kleytman.

"Kõigi objektide puhul, mida te nendes seeriates näete, on kasutatud artefakte. Need on nagu mälukapslid. Nad toovad esile kontrasti objektide ilust ja sõja hävitavast mõjust neile materjalidele," selgitas kunstnik.

"Vägivalla lõputu sära" kuulub Kogo galerii selle aasta programmi "Kväärime ära", millega tõstetakse esile seda, mis on voolav, erinev, tuvastamatu, kohatu, marginaalne ja ebamugav.

Kleytmani näitust on võimalik Kogo galeriis uudistada 13. jaanuarini 2024.