EKA galeriis avati Leon Höllhumeri näitus "Vojaaž"

EKA uus galerist Kaisa Maasik ütles, et esialgu viib ta ellu oma eelkäija Pire Sova ideid, aga ka tulevikus jääb galerii põhirõhk oma maja, üliõpilaste ja vilistlaste loomingu tutvustamisele. Lisaks on aeg-ajalt kavas sisse tuua ka rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikke välismaalt, nii nagu seekord.

"Leonil on väga põnev viis kuidas ta lavastab enda filme," ütles EKA galerist Kaisa Maasik. "Ta kasutab tihti igapäevasest elust materjale, kasutab neid rekvisiitidena enda filmides, aga samas ka selles ruumis, kus me oleme kokku tulnud, et see näitus on ise nagu suur lava, kus tegevused saavad toimuda."

"Minu loomingus on esindatud erinevad karakterid ja ühiskondlikud aspektid," ütles kunstnik Leon Höllhumer. "Siin me näeme teise ringi teksadest kirstu, ja selles sargas ma tegin performance'i, mida näeme ekraanil. Üks inimene ujus seal, sõi ja jõi ja korraldas omal kombel matused. See motiiv on mind kaua jälitanud ja tundus, et sobib hästi praegusesse hetke. Praegune sõda viis mind mõttele, et ka Eestis võib surm olla oluline element ja need tööd sobiksid siia hästi."

Teine performatiivne film keskendub katsele, mismoodi võiks toimida või lõppeda inimese, roboti ja loodusolevuse ühiselu. Kunstnik ütleb, et tema tööde põhisõnum on soov üksteisega sõbralikult koos eksisteerida, keskendudes vähem tarbimisele ja kapitalismile.

Näitus on avatud 14. veebruarini.