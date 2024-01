Galerii: Leon Höllhumeri näitus "Vojaaž" EKA galeriis

Höllhumeri filmid valmivad läbi performatiivsete filmivõtete – need on vaatemängulised sündmused, kus olmeline askeldamine vaheldub intensiivsete ja brutaalsete sessioonidega. Performance'ite juures on oluline lavakujundus ja erinevate igapäevaste rekvisiitide kasutamine, mis tegevuse käigus omandavad maskeraadile omase tunnetuse. Valjud etteaimamatud ja ulmelised stseenid mõjuvad ühtaegu humoorikate ja hirmutavate rituaalidena.

Näitus on Höllhumeri splatter-filmilike videoteoste "Parrot the Parent" ja "Sandra's WG" edasiarendus, kus esinejad võtavad loomalikke ja masinlikke rolle. Tegevus keerleb võigaste momentide ümber, kus süžees pole välistatud vigastused ja otsene tapmiskavatsus. Höllhumeri fiktiivsete tegelaste omavaheline suhtlus päädib tegevustega, mis kombineerivad reaalset ja fiktiivset, keskendudes õõvale ja kutsudes esile hirmutavaid momente. Videoteos "Vojaaž" ja seda ümbritsev ruumiline kujundus on valminud spetsiaalselt EKA galeriis toimuva näituse tarvis.

Leon Höllhumer (s. 1986, Austrias) on Viinis elav kunstnik, kes kombineerib oma loomingus tegevuskunsti, skulptuuri, filmi ja fotograafiat. Piirid meediumite vahel on hägused ja fookuses on fiktiivsete maailmade loomine. Grotesksed müütilised karakterid esitavad humoorikalt ühiskonna toimimis-mehhanismide absurdsust horror-düstoopilises võtmes. Höllhumer õppis Ashley Hans Scheirl käe all Viini Kunstiakadeemias. 2014. aastast on Höllhumer osalenud isiku- ja grupinäitustel Austrias ja väljaspool. Muu hulgas on ta on oma loomingut esitlenud näituseasutustes Belvedere21, Tanzquartier Wien, Kunstverein Kärnten, Kunsthalle Exnergasse, MATERIAL-Fair Mexico City, MUSA, EXILE jt.

Näitus on EKA galeriis avatud 14. veebruarini.