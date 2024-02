Viru Keskuses avaneb EKA eksperimentaalvormide näitus "Kardinaalne"

Moekunstnik Liisi Eesmaa ja visuaalkunstnik Flo Kasearu juhendamisel sündinud loomeprojekt tõstatab küsimuse kardinaalsete muutuste vajadusest materjalide taaskasutuses.

Teosed on eksponeeritud ligi neljameetristel taaskasutatavatel kangapannoodel, mille autoriks on tunnustatud moefotograaf Riina Varol. Ekspositsioon annab külastajale võimaluse aktiivselt kaasa mõelda tarbimisühiskonna kriitilistele aspektidele, viies vaataja omamoodi võimaluste inspiratsioonirännakule.

Selleaastase installatsiooni disaini on kaasatud ka EKA noored sisearhitektid, kes lisaks näituse kujundusele panustasid ka targa materjalikasutuse läbimõtlemisele. Näiteks on infotahvlid loodud käsitrükki kasutades, võimaldades elimineerida vinüülkleepsude kasutuse.

Moedisaini tudengi Pauline Ööpiku sõnul oli kardinajääkidest loomine väga inspireeriv. "Oli ruloosid, ribakardinaid, metalli, kangast, kõike muud. Igapäevaselt sa töötad kas kanga või nahaga, aga siis antaksegi järsku rull metalli kätte ja öeldakse, et tee midagi põnevat. Liisi Eesmaa ja Flo Kasearu juhendamisel me siis neid vorme lõime," rääkis Ööpik.

"Me oleme erialadel, kus tegeletakse palju materjaliga ja ma arvan, et see on meie töö kasutada seda vastutustundlikult," sõnas sisearhitektuuri eriala tudeng Linda Marie Zimmer.

"Moodi õppima minnes me teame kui suur ületootmine on tegelikult moes, siis tulevikudisainerina ma tunnen väga, et tuleks sellele probleemile kohe alguses hästi palju rõhku panna ja terve oma disainiprotsess jätkusuutlikkusele ja taaskasutusele üles ehitada," kommenteeris Ööpik.

Liisi Eesmaa sõnul oli seekordse kursuse üks keerulisemaid küsimusi, kuidas panna suhteliselt tuim ja kandiline kardinajääk voolama, roomama ja lendama ning luua millestki nii tehislikust midagi orgaanilist ja dünaamilist. "Läbi lõputute katsetuste ja puudulike unetundide ärkasid ellu pööraselt põnevad mutant-karakterid. See kursus oli tõeline seiklus ja äge oli olla sellise segase ekskursiooni üks juhte," sõnas moelooja.

Näitus jääb Viru Keskuses avatuks 12. märtsini.