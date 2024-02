Noor moekunstnik koob kümme kilo kaaluvaid rõivaid

"Enne EKA-t õppisin rätsepaks ja EKAS-sse tulles mõtlesin ikka nagu rätsep - korralikud lõiked, korralikud kangad. Teisel aastal käisin Taanis vahetusaastal ja Taani disainis ei ole üldse sellist vigurdamist eriti. Ja just seal olles ma sain aru, et see vigurdamine ja mängulisus on just see, mis mind moe juures kütkestab. Esimese kollektsiooni puhul sain inspiratsiooni etnograafiast ja Muhu sukast ning seal see alguspunkt oligi," meenutas Kärolin.

Oma kollektsioonidega välismaal esinedes on Kärolin saanud positiivset tagasisidet. "Üldiselt ollakse väga üllatunud, et nii värviline ja nii suured vormid ning käsitsi tehtud. Küsitakse, kuidas niisugune asi võimalik on ja et kaua sa neid asju ikka teed," rääkis Kärolin ning lisas, et kudumise peale tal liiga palju aega ei läinudki, sest vilunud kuduja vanaema Elve tuli talle appi.

Lisaks kudumisele kasutab Kärolin enda töödes erinevaid tehnikaid - siiditrükki, sublimatsioontrükki ja heegeldamist. Kõige raskemad rõivaesemed võivad kaaluda kuni kümme kilo. Rahvuslike motiividega kleidid sobiksid kindlasti ka punase vaiba üritustele.