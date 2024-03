EKA galerii näitus "Enese õrnad žestid" käsitleb isiklikke kogemusi

Eesti Kunstiakadeemia galeriis on avatud grupinäitus "Enese õrnad žestid". Näitusel on valik praegusaegseid autoportreesid, mis käsitlevad suhteid, isiklikke kogemusi ja meeleolusid.

Maalidel ja fotodel on kujutatud eelkõige autorite nägusid ja käsi, mis osutavad tunnetele, mis sõnadesse ei jõua. Kuraator Kaisa Maasikut huvitaski, kuidas keha reedab tundeid enne veel, kui me neid sõnastada jõuame.

"Siin on väga isiklikke momente, kus sa oled üksi, aga samas on mitmeid teoseid, kus on näha, kus autorid on olnud kellegagi kontaktis ja kuidas need erinevad kogemused on nendele mõjunud," rääkis kuraator Kaisa Maasik.

"Ma arvan, et esimesena mulle tuleb pähe Johanna Saikkoneni, kes on Soome kunstnik, tema autoportree, tema selline pilk, selline läbilõikav ja kurb. Seal on hästi palju erinevaid emotsioone ühes pilgus. Samas ei ole kergelt sõnastatav, mis ta seal täpselt tunneb ja see teeb selle minu jaoks hästi põnevaks," arutles Maasik.

"Enese õrnad žestid" on EKA galeriis avatud märtsi lõpuni.