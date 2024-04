Flo Kasearu ja Elina Vitola näitus kinnitus TÜ kunstimuuseumi kipskujudele

Puukide näitus toimub kolmandat hooaega. Esimesel hooajal olid puugid Lätis, teisel Kadrioru kunstimuuseumis ning sel aastal jõudsid 65 puuki Tartu Ülikooli muuseumi kipsskulptuuride külge.

Kunstnik Flo Kasearu rääkis, et pronksist minimonumentide jäljendid on võetud päris puukidelt. Näituse sõnum võib aga tema sõnul erineda olenevalt sellest, kuidas keegi sellele mõtleb.

"Meil on pigem see, et me paneme oma skulptuuri kellegi teise skulptuuri külge. Selline kaasaegne kiht on siis sellise natuke vanema ajastu kunstikihi küljes. See annab kaasaegse loo nendele olemasolevatele kujudele," tutvustas Kasearu.

Näituse projektijuht Ingrid Sahk sõnas, et huvi kujusid omamoodi uuendada oli muuseumil kohe olemas. Läbi pidi mõtlema aga selle, kuidas saaksid puugid kujudele nii, et algsed teosed kahjustada ei saaks.

"Nad on kinnitatud konservaatori poolt spetsiaalse liimiga. Nii et kui puuk muidu kahjustab oma peremeest, siis antud juhul ta neid ei kahjusta ja ma arvan, et lisab uue vaatenurga ja teravdab meie tähelepanu," rääkis Sahk.

Flo Kasearu ja Elina Vitola puuke saab näha ka Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis näitusel "Teadmata". Mõlemas muuseumis on näitus avatud kuni 29. septembrini.