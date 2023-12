Flo Kasearu avas Telliskivis lähisuhtevägivallast kõneleva installatsiooni

Napil näitusepinnal on loodud installatsioon "Mäng ei ole läbi enne kui mina ütlen", kus räägitakse läbi mitmete sümbolite võimumängudest ja manipulatiivsetest mängureeglitest igapäevastes kodustes suhetes.

"Siin on üks installatsioon mänguväljakust, kus te näete, et mänguväljak on keskelt pooleks ja need on hoopis erinevad mänguväljakud ehk üks mängib ühte mängu ja teine mängib hoopis teist mängu," rääkis Kasearu.

"Peredes on erinevad mängureeglid ja võimalused, kus sa istud – kas sul on rohkem võimu või sulle antakse vähem võimu, kas sinu poole vaadatakse ülevalt alla ning sinusse suhtutakse kui lapsesse ja sulle ei antagi võimalust otsustada," selgitas ta.

Installatsioon "Mäng ei ole läbi enne, kui mina ütlen" asub Telliskivi Loomelinnaku Konteiner galeriis ehk endises Ida raadio konteineris ja on vaadeldav ööpäevaringselt. Väljapanek jääb avatuks 2024. aasta veebruari lõpuni.