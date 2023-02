Flo Kasearu: ma ei hakka seda ootama, et suren ära ja saan alles siis kuulsaks

Flo Kasearu sõnul oli see kokkulangevuste jada, et ta kümme aastat tagasi endale majamuuseumi lõi. "See lahendas nii palju minu probleeme ka, ma tegin magistritöö sellest majamuuseumist, lõpetad kunstikooli ning sa pead jätkama üksinda vabakutselise kunstnikuna," ütles ta ja lisas, et neil juhtus ka nii, et nende suguvõsa sai selle maja tagasi. "Mina olin selle maja peahaldaja ning sain teha sellega, mida tahtsin."

"See lahendas minu probleemid ka selles osas, et ma ei pea kandideerima vanalinna muuseumitesse, vaid ma saan kogu aeg näidata rendivabalt oma kunsti, mul on kogu aeg näitus üleval," sõnas ta.

Lisaks majamuuseumile endale on Flo Kasearu kasutanud ära ka muuseumi hoovi. "Suviti ma saan teha mingeid töid täiesti palja taeva all, kuna mul pole eraldi stuudiot, ei ole mingit valget ruumi, mida enamik kunstnikud üürivad, siis mina kasutangi hoovi ja oma elutuba, kõiki neid muid ruumi."

"Ma ei oota seda ära, et ma suren ära ja saan alles siis kuulsaks, ma teen majamuuseumi ise ära ja see on see põhiline erinevus, postuumselt on ta lihtsalt dokumentatsioon, aga praegu ma olen justkui lavastanud enda dokumentatsiooni," kinnitas Kasearu.

Maarin Mürk: Flo Kasearu majamuuseum täieneb, areneb ja muutub pidevalt

Kunstikriitik Maarin Mürk sõnas, et majamuuseumid on muuseumi alaliigina mõeldud selleks, et austada suurt kultuuritegelast. "Tihti need majamuuseumid kipuvad austama suuri meeskunstnikke ja -kirjanikke ning suhteliselt tingimata neid, kes on juba surnud, seega majamuuseum on tavalisel juhul formaat, mis langeb osaks postuumselt."

"Majamuuseumid on ajakapslid, kus on loodud tolle kultuuritegelase loomulik keskkond, kuigi loomulikku on seal enamasti väga, aga selle tunnetuse saab sealt kätte, kuidas selle sotsiaalmajandusliku klassi inimesed elasid," mainis Mürk ja kinnitas, et tihti on need küll nagu ajas tardunud natüürmordid.

Flo Kasearu majamuuseum on tema sõnul üsna erandlik. "Muidugi see, et kunstnik ise loob endale majamuuseumi, see on ka üks erinevus, et majamuuseumid ei kipu tihti muutuma, sest see fail on valmis kirjutatud ja suletud, aga Flo Kasearu majamuuseum on elav organism, mis pidevalt täieneb, areneb ja muutub, vastavalt sellele, kuhu läheb Flo enda kunstnikulooming, millistesse projektidesse teda kaasatakse ja kuidas ka Flo pere areneb, sest kõik on väga läbipõimunud."