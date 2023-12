Aldo Järvsoo: must on lõpuks moes

Piret Pupparti arvates ei ole pidulikkus lõplikult kuhugi kadumas, aga inimesed on hakanud tegema kestlikumaid valikuid. "Mulle tundub, et levima on hakanud üleüldine minimalistlikum suhtumine oma ellu, oma valikutesse ja tegelikult ka nendesse elupindadesse, kus me pesitseme, et mida sinna saab mahutada. See teeb omad korrektuurid teatud segmendi tarbijate seas."

Nii asendavad naised sageli ka kõrged kontsad pidulike riiete juures mugavamate jalanõude ja isegi tossude vastu. "Ma olen tähele pannud ja tajunud, et me oleme hakanud rohkem investeerima ehetesse - suured kõrvarõngad, prossid, ka meestel – nii on see balanss liikunud jalatsilt ära. Kui muidu räägiti, et kontsade kandmine pikendab su keha ja silueti, siis kui me toome fookuse ehetele, siis ka see aitab siluetiga visuaalselt natukene mängida," rääkis Puppart.

Aldo Järvsoo käest tellitakse isegi pulmakleite sellise eeldusega, et nende juures saaks tosse kanda. "Ikka öeldakse, et teeme sellise pikkuse kleidile, et ma saan natukese aja pärast need kontsad ära võtta ja tossud alla panna. Eriti kui on maani kleit, siis ei pane seda keegi isegi tähele - las see kleit seal natuke lohiseb lõpuks, aga sul endal peab mugav olema. Ja kui arvestada, et Eestis on enamik pulmi suvel ja looduses, siis muru peal võib ju kontsaga pilte teha, aga tervet õhtut muru peal kontsades ei veeda ju."

Piret Puppart lisas, et tossude tootjad on siin ka enda võimaluse ära tabanud. "Ega need tossude tegijad ju ka rumalad ei ole, nad saavad aru, et nende põld laieneb. Ja nad pakuvad väga erinevaid versioone. Mingi hetk oli tõesti nii, et sa ei leidnud sobivaid toone või materjale, midagi, mis sind inspireeriks, aga nüüd see valik on muutunud väga laiaks, eriti kui me mõtleme naistele suunatud tossu peale. See ei ole ju tegelikult väga vana teema, et naistele disainitakse eraldi tosse – Reebokilt tulid esimesed naistele suunatud tossud 80ndatel," meenutas Puppart.

Aldo Järvsoo lisas omalt poolt, et sellel talvel on kindlasti moes must värv. "Viimased peod, kus ma olen käinud - 90 protsenti naistest kannab musta. Nii et nüüd võite rahulikult musta kanda - olete eluaeg seda tahtnud, nüüd kandke." Lisaks soovitas ta peole minnes eelistada siiski pidulikumat stiili. "Minu soovitus on küll, et pane selga kraadi võrra pidulikumad riided, kui sa algselt plaanisid ja siis võid kindel olla, et saad komplimente ja need inimesed, kes tulid väga igapäevastes riietes, kahetsevad," muheles ta.