Kadri Voorand: mu tämber on muutunud

"See aasta on olnud väga tormiline. Ma olen osalenud väga-väga paljudes erinevates ettevõtmistes ja õppinud ära suure hulga laule ja isegi näidelda on tulnud. Ja läbi nende erinevate projektide ja ettevõtmiste olen ma päris palju muutnud seda suunda, kuhu ma ise liigun. Nii et selle aasta tähtsündmus on see, et on toimunud minu enda jaoks nähtav pööre," rääkis lauljatar ja lisas, et on saanud oma kontsertidel osalenud publikult ka sellesisulist tagasisidet.

"Mulle on kirjutatud ja märgatud, et mu hääle tämber on muutunud ja tõepoolest, kui ma panen vanad salvestised ja uued kõrvuti, siis tuleb tõdeda, et ma laulan väga paljusid laule väga palju vaiksemalt ja teise kõlaga. Ma olen kasvades ja arenedes andnud võimaluse rääkida ka nendel minadel minu sees, kes on tegelikult vaiksema häälega," ütles Voorand.

Kadri Voorand tegi lõppeval aastal ka oma draamalava debüüdi – Elmo Nüganeni lavastuses "Dissonantsed". "Minu salasoov proovida näitleja ametit täitus. See oli eriline kogemus ja väga arendav kogemus. Ja selles mõttes hästi kummaline, et ma kasutan lauldes ju sama tehnikat - laulutekstidest läbi minnes, igat sõna tunnetades, panen sinna sisse neid emotsioone, mida need sõnad küsivad," selgitas Voorand.

"Ja siis korraga olles koos professionaalsete näitlejatega laval, tunnen, et justkui kõnnin mingi varju järel. Et ma tean, mida ma pean tegema, ma saan sellest kõigest aru, aga närv on nii suur, et keha ei tule järgi," meenutas Voorand ja lisas, et kogu kollektiiv oli väga toetav ja sellest oli palju abi. "Mitte kohe esimestel etendustel, aga ühel hetkel tekkis see mänguvabadus, millest näitlejad olid rääkinud. See on tõesti nii müstiline, elus tunne."

Järgmisel aastal lubab Voorand anda välja uue albumi, mida publik on mitu aastat ootama pidanud. "Ma olen seda küpsetanud ikka väga kaua. Millal see täpselt välja anda, see on väga raske küsimus, sest ma ei tea ju, millal see on kõige parem - ma olen pooled lood vähemalt kolm korda välja vahetanud, nii et lugusid on juba kolme plaadi jagu. Aga järgmisel aastal ma teen kindlasti mingi valiku ära," lubas lauljatar ning lisas, et plaadi väljaandmise teeb eriti keeruliseks tema enda isiksuse mitmetahulisus.

"Ma olen alati olnud ja olen ka praegu väga eklektiline. Mulle meeldivad nii erinevad suunad. Mulle meeldib olla üks karakter ja siis teine ja anda kõikidele emotsioonidele täiega tuld. Ühel hetkel ma olen väga malbe ja järgmisel hetkel ma võin olla punk-rokk. Seda kõike ühe kaare alla kokku tuua on paganama keeruline."