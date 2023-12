Kitarrist Jaak Sooäär: minu unistused on kuhjaga täidetud

Kitarrist ja helilooja Jaak Sooäär esines Jõulujazzi raames koos nimekate põhjamaiste muusikutega – löökpillimängija Marilyn Mazuri, bassisti Anders Jormini ja lauljanna Josefine Cronholmiga. Kavas "Butterfly Elegies" kõlasid Sooääre ja Jormini uuslooming ja temaatilised improvisatsioonid. Kultuurisaatele "OP" antud intervjuus tõdes Sooäär, et see kontsert oli tema jaoks unistuste täitumine.

"Võin öelda, et mul õnnestus olla laval koos oma iidolitega. Selle koosluse kutsus kokku Rootsi kontrabassi virtuoos Anders Jormin, kes kaasas siis Taani löökpillimängija Marilyn Mazuri, kes on tohutu legend ja äge tegelane. Ja siis lisaks Rootsi lauljatar Josefine Kronholm," rääkis Sooäär ja lisas, et Andres Jormin on Eesti jazzmuusikale väga oluline inimene.

"Ta on olnud pikki aastaid professor Göteborgi muusikakõrgkoolis, kus õppis kunagi Tanel Ruben. Ja Anders on tegelikult teinud väga palju workshope Eestis ja meil käib varsti juba 20 aastat tudengite vahetus iga aasta. See on olnud ikkagi väga paljude meie muusikute jaoks elumuutev kogemus. Andres on nüüdseks ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia audoktor ja tema on selle klassi mees, kes sai siia kutsuda Marilyn Mazuri - mina näiteks ei saa neid uksi avada, sest seal on link ainult teisel pool. Ma ei saa helistada, et tere, mina olen väga äge kidramees Eestist, et palun tulge minuga mängima, nii need asjad ei käi," selgitas Sooäär, kes noorena ise ka Kopenhaagenis õppis.

"Ma olin tohutu jazzmuusika fanaatik – käisin palju kontsertidel ja ma sain aru, et üldine tase on seal väga kõrge, aga siis on mingid väga üksikud muusikud, kes kuuluvad täiesti omaette liigasse ja seda liigat minu jaoks esindasidki Marilyn Mazuri ja Anders Jormin. Et mul kunagi õnnestub nendega koos mängida, seda ma ei oleks tookord osanud arvatagi," tõdes kitarrist, kelle sõnul võib ta nüüd rahulikult kaaluda pensionile minekut.

"Unistused on tõesti kuhjaga täidetud, eks nüüd peab vaatama, et loodetavasti ei hakka asjad edaspidi allamäge minema. Aga mul on mõned täitsa uued mõtted ja tegelen praegu nende arendamisega," lubas muusik.