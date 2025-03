Jaak Sooäär andis uue bändiga välja rahvaliku tantsumuusika albumi "Kalev tuli koju"

Albumil kõlavad nii Jaak Sooääre seaded rahvatantsudest kui ka tema enese looming, mis on otseselt mõjutatud Eesti rahvapillilugudest. Elektrikitarrid ja trummid annavad tuntud meloodiatele uue hoo ja rokikõla. Keelepeksjates löövad kaasa lisaks Jaak Sooäärele Marek Talts, Henno Kelp ja Karl-Juhan Laanesaar.

"See tantsulisem osa eesti pärimusmuusikast on mind ammu huvitanud. Kui ma hakkasin seda mängima kitarri peal, siis ilmnes, et tegelikult see polegi nii lihtne tegevus, tuli harjutada päris tõsiselt. Ma üht lugu hakkasin harjutama samal ajal kui üht Bachi viiuli soololugu, harjutasin paralleelselt ja see Bachi lugu sai enne selgeks kui see kolme tuuri lugu, mida ma küll moduleerisin ja tahtsin ilusasti mängida elektrikitarril. Ei saa öelda, et see oleks mingi lihtne kraam," avaldas Sooäär.

"Minu jaoks polkandus on Tootsi polka, et bravuurne Toots läheb talipruudiga tantsima. Mulle tundub, et sellist möllu on olnud ka nende rahvatantsudega, et sellist möllavamat energiat me pakume," lisas muusik.

Uue plaadi esitluskontserdid toimuvad Jazzkaare ajal aprilli lõpus.