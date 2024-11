Esimese Jaak Sooääre nimelise stipendiumi pälvisid Lisanne Pappel ja Marcus Tuul

Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubitsa sõnul on stipendium ellu kutsutud eesmärgiga toetada noorte Eesti jazz-muusikute õpinguid ja rahvusvahelise karjääri edenemist. "See kattub meie laiema missiooniga panustada Eesti noorte muusikute õpingutesse ja soodustada nende maksimaalset liitumist rahvusvahelise võrgustikuga," sõnas Kubits.

Kubits lisas, et koostööst Jaak Sooäärega sündinud stipendium tunnustab muu hulgas Sooääre tööd Eesti jazz-muusika kujundamisel nii muusiku kui pedagoogina. Stipendiumi väljaandmist rahastab tänavu ettevõtja Olav Miil. "Stipendiaatide valiku tegi Jaak koos kolleegidega. Idee algataja ja rahastaja neid valikuid ei mõjuta," lausus Kubits.

Lisanne Pappel Autor/allikas: Kirke Kuiv

Lisanne Pappel lõpetanud Heino Elleri nimelise muusikakooli rütmimuusika klaveri erialal. Alates 2023. aastast omandab ta jazz-klaveri bakalaureusekraadi Amsterdami konservatooriumis.

Lisanne Pappel on pianist Sandra Eowyn Karu debüütalbumil "Handle with Care" ning Miina Rikka debüütalbumil "Päikesekollane". Ta on esinenud erinevate koosseisudega Tudengijazzil ning osalenud Jazzkaare linnaruumiprojektis. Lisaks musitseerib ta Living Room Quinteti ja Duo Tundmuse koosseisus.

Marcus Tuul on Tartust pärit kitarrist. Ta lõpetas 2023. aasta kevadel Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia. Eestis on tema juhendajad olnud Karl Laanekask, Andre Maaker ja Marek Talts. Lisaks on ta end täiendanud Erasmus+ programmi raames Helsingis Metropolia Ülikoolis Jere Haakana käe all õppides. 2024. aasta sügisest omandab ta magistrikraadi Hollandis Haagi Kuninglikus Konservatooriumis.

Tuul on tegutsenud koosseisudes Ingrid Rabi Group, peobänd Välk, Ingra, Anna Lea Haamer Quintet, Living Room Quintet ja Any Key Trio, kellega salvestas 2022. aastal omaloomingulise EP.

Marcus Tuul pälvis 2023. aastal Viljandi kitarrifestivalil Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia.

Kaks 2500-eurost stipendiumit antakse laureaatidele üle 27. detsembril jazz'i-klubis Philly Joe's toimuval kontserdil, kus publiku ette astub trio koosseisus Lisanne Pappel, Lota-Loviisa Rohtla ja Marcus Tuul.