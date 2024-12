Jazzkaare peaesineja on järgmisel aastal Jazzmeia Horn

"Jazzkaar toob ka sel kevadel publiku ette aktuaalsed muusikud Eestist ja välismaalt," ütles festivali kunstiline juht Anne Erm. "Karismaatiline saksofonist Lakecia Benjamin tõestab nii rohkete auhindade, mängutehnika kui loominguga, et naised võivad meeste pärusmaal võidutseda. Auhinnatud noor lauljatar Jazzmeia Horn on valinud oma repertuaari jazziklassika pärleid, kuid andnud oma võrratu hääle ja tõlgendusega neile uue hinguse. Omapoolse tõlgenduse on klassikale lisanud ka Eesti jazzi suurmeister Kristjan Randalu – üllatada oskab ta iga kontserdiga, sel korral on ta inspiratsiooni ammutanud Eesti nüüdisklassiku Jaan Räätsa loomingust."

Kevadise Jazzkaare avakontserdil 20. aprillil Von Krahlis toob Kristjan Randalu kuulajateni uued versioonid helilooja Jaan Räätsa 1981. aasta väikevormidest "Marginaalid". Randalu esimesed töötlused "Marginaalidest" sündisid juba teismeeas Saksamaal, nüüd on tema "Marginaalid ja Dividendid" lavaküps. Avakontserdiks saabub Eestisse Norra kitarrist-elektroonik Eivind Aarset, kellega koos on Randalu musitseerinud viis aastat Dhafer Youssefi ansamblis, nendega liituvad Taavi Kerikmäe süntesaatoritel, Mihkel Mälgand kontrabassil ning Hans Kurvits trummidel.

Viiekordne Grammy nominent Lakecia Benjamin saabub Jazzkaarele oma bändiga, festivalil esitleb ta oma tänavu kahele Grammy auhinnale nomineeritud plaati "Phoenix Reimagined (Live)", mis koosneb Lakecia stuudioalbumi "Phoenix" paladest.

Jazzkaar 2025 toimub 20. kuni 26. aprillini Telliskivi Loomelinnakus, kontserdid toimuvad Von Krahli ja Fotografiska Tallinna saalides. 1. mail lõpetab Jazzkaare festivali peaesineja Jazzmeia Horn Alexela Kontserdimajas.

Kogu festivali programm avaldatakse veebruari alguses.